سامي الجميل من قصر بعبدا: الوقت اليوم ليس مناسبا للمعارك والاحاديث الجانبية ونحن بحاجة لان نكون يدا واحدة ويجب ان ننتهي اولا من موضوع الحرب والسلاح والاحتلال

سامي الجميل من قصر بعبدا: من يطلق النار على اتفاق الاطار هدفه ابقاء لبنان ورقة وقاعدة عسكرية بيد ايران تستخدمها كلما دعت الحاجة

سامي الجميل من قصر بعبدا: من يطلق النار على اتفاق الاطار هدفه ابقاء لبنان ورقة وقاعدة عسكرية بيد ايران تستخدمها كلما دعت الحاجة

الجميل: هذا الاتفاق مهم في الأساس وهو يضع إطارا لانسحاب إسرائيل من لبنان ولإستعادة سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وكل ذلك من دون حرب