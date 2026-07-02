فوج حرس بيروت يقوم في هذه الاثناء وبتوجيهات من محافظ مدينة بيروت وبمؤازرة شرطة بيروت في قوى الامن الداخلي بازالة الخيم غير الشرعية الموضوعة على الاملاك العامة في منطقة الرملة البيضاء ومنطقة السمرلاند

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