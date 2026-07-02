لبنان وسوريا يفعّلان التعاون المشترك... والشيباني: نرفض الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان

أكد رئيس الحكومة نواف سلام، في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في السراي الحكومي، أن هدف لقاء الطرفين هو التعاون في عدد من المجالات وفي مقدمتها مسألة الربط الكهربائي بين لبنان وسوريا بالاضافة الى النقل وتبادل البضائع وتسهيل حركة المرور على الحدود وتطوير العلاقات.بدوره، قال الوزير الشيباني: "وقعنا على تشكيل اللجنة العليا والشراكة مع لبنان وهذا الاطار سيكون منصة لكل الوزارات لتطوير الشراكات والتفاهمات الامنية وكل ما نحمله للبنان هو الحب والحرص على تجاوز الارث السيئ في العلاقة بين البلدين".وفي ما يخص الحرب بين حزب الله وإسرائيل، أكد أن "موقف سوريا ثابت ورافض لجميع الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان"، مشيرا الى أن "موضوع اتفاق الاطار هو مسألة داخلية تحدده المصلحة اللبنانية والحكومة اللبنانية مسؤولة عنه انما نريد ان يكون جو التفاهمات هادئ ليؤدي الى استقرار مستدام للبنان".في سياق منفصل، شدد الشيباني على "ضرورة تسليم السجناء السوريين في لبنان ضمن المسار المتفق مع الحكومة اللبنانية".أما في ما خص السجناء غير السوريين، فلفت الى أن هذا أمر يناقش بين سوريا ولبنان بهدوء واحترام.