الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
27
o
الجنوب
28
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وأشرقت الشمس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
27
o
الجنوب
28
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
سامي الجميل بعد لقائه وزير الخارجية السوري: نتمنى ان تكون العلاقة بين لبنان وسوريا علاقة تبني لمستقبل أفضل
آخر الأخبار
2026-07-02 | 07:58
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
سامي الجميل بعد لقائه وزير الخارجية السوري: نتمنى ان تكون العلاقة بين لبنان وسوريا علاقة تبني لمستقبل أفضل
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الجميل
لقائه
الخارجية
السوري:
نتمنى
العلاقة
لبنان
وسوريا
علاقة
لمستقبل
التالي
وزير الخارجية السوري بعد لقائه الجميل: الزيارة اليوم هدفها فتح صفحة جديدة مع لبنان ولم تتطرق الى أي مبادرة بخصوص حزب الله
وصول وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بيت الكتائب
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
خبر عاجل
11:36
مصدر متابع للقاء بري الشيباني للـLBCI: الجانب السوري ابدى تقديره لموقف الرئيس بري خلال الحرب السورية اذ ان حركة امل لم تنخرط في العمل العسكري في سوريا كما ابدى انفتاحه على كافة المكونات اللبنانية
خبر عاجل
11:36
مصدر متابع للقاء بري الشيباني للـLBCI: الجانب السوري ابدى تقديره لموقف الرئيس بري خلال الحرب السورية اذ ان حركة امل لم تنخرط في العمل العسكري في سوريا كما ابدى انفتاحه على كافة المكونات اللبنانية
0
خبر عاجل
11:35
مصدر متابع للقاء بري الشيباني للـLBCI: اللقاء كان صريحاً وحبيّاً وشفافاً جرى خلاله تقييم المرحلة السابقة حيث اكد الرئيس بري على ان سوريا تبقى العمق الطبيعي للبنان
خبر عاجل
11:35
مصدر متابع للقاء بري الشيباني للـLBCI: اللقاء كان صريحاً وحبيّاً وشفافاً جرى خلاله تقييم المرحلة السابقة حيث اكد الرئيس بري على ان سوريا تبقى العمق الطبيعي للبنان
0
أخبار لبنان
11:26
رجي عن زيارة الشيباني: كرست صفحة جديدة من العلاقات بين لبنان وسوريا
أخبار لبنان
11:26
رجي عن زيارة الشيباني: كرست صفحة جديدة من العلاقات بين لبنان وسوريا
0
أمن وقضاء
11:22
تعميم صورة مفقودة تعاني من اضّطرابات نفسيّة غادرت منزل ذويها في التبانة ولم تعد
أمن وقضاء
11:22
تعميم صورة مفقودة تعاني من اضّطرابات نفسيّة غادرت منزل ذويها في التبانة ولم تعد
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
11:15
جعجع: البعض الاخر يقول "مسار اسلام أباد" وهذا المسار "ما بيعمل شي لبنان" هو فقط لإيران وأميركا
آخر الأخبار
11:15
جعجع: البعض الاخر يقول "مسار اسلام أباد" وهذا المسار "ما بيعمل شي لبنان" هو فقط لإيران وأميركا
0
آخر الأخبار
11:08
وزارة الصحة السورية: ارتفاع ضحايا الانفجار في دمشق إلى 6 وفيات و22 مصابا
آخر الأخبار
11:08
وزارة الصحة السورية: ارتفاع ضحايا الانفجار في دمشق إلى 6 وفيات و22 مصابا
0
آخر الأخبار
11:06
الشيباني من معراب: النقاش كان شفافًا وحريصًا على مصلحة سوريا ولبنان ووقعنا اللجنة الحكومية المشتركة
آخر الأخبار
11:06
الشيباني من معراب: النقاش كان شفافًا وحريصًا على مصلحة سوريا ولبنان ووقعنا اللجنة الحكومية المشتركة
0
آخر الأخبار
10:35
الخارجية الباكستانية: اتصال بين الوزير إسحاق دار ووزير الخارجية السعودي ناقش الوضع الإقليمي وأعربا عن ارتياحهما للتقدم الإيجابي بالمفاوضات
آخر الأخبار
10:35
الخارجية الباكستانية: اتصال بين الوزير إسحاق دار ووزير الخارجية السعودي ناقش الوضع الإقليمي وأعربا عن ارتياحهما للتقدم الإيجابي بالمفاوضات
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-05-25
الوكالة الوطنية للإعلام: الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على مخيم الرشيدية جنوب صور
آخر الأخبار
2026-05-25
الوكالة الوطنية للإعلام: الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على مخيم الرشيدية جنوب صور
0
منوعات
2026-02-03
"ألم أسوأ من الولادة"… خطأ بسيط كاد يحرمها من بصرها: تحذير عاجل من ممرضة لكل مستخدمي العدسات اللاصقة (صور)
منوعات
2026-02-03
"ألم أسوأ من الولادة"… خطأ بسيط كاد يحرمها من بصرها: تحذير عاجل من ممرضة لكل مستخدمي العدسات اللاصقة (صور)
0
خبر عاجل
2026-03-30
أدرعي: انذار عاجل إلى سكان قرى في البقاع الغربي... انتقلوا إلى شمال بلدة القرعون
خبر عاجل
2026-03-30
أدرعي: انذار عاجل إلى سكان قرى في البقاع الغربي... انتقلوا إلى شمال بلدة القرعون
0
أخبار دولية
2026-06-10
القيادة المركزية الأميركية استهدافنا مواقع الدفاع الجويّ ومحطات التحكم ورادارات المراقبة الإيرانية وهذا رد مناسب على الهجمات
أخبار دولية
2026-06-10
القيادة المركزية الأميركية استهدافنا مواقع الدفاع الجويّ ومحطات التحكم ورادارات المراقبة الإيرانية وهذا رد مناسب على الهجمات
بالفيديو
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
11:19
صدور دجاج مشوية مع الخضار وسلطة جبنة الماعز... وصفة شهية من الشيف جوزاف منصور (فيديو)
عالم الطبخ
11:19
صدور دجاج مشوية مع الخضار وسلطة جبنة الماعز... وصفة شهية من الشيف جوزاف منصور (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
07:35
الشيباني في بيروت حاملاً مبادرة لدعم بسط سلطة الدولة... فما أبرز محطات الزيارة؟
تقارير نشرة الاخبار
07:35
الشيباني في بيروت حاملاً مبادرة لدعم بسط سلطة الدولة... فما أبرز محطات الزيارة؟
0
أخبار لبنان
07:19
جنبلاط استقبل الشيباني: النظام البائد انتهى وعلينا فتح صفحة جديدة من العلاقات مع سوريا
أخبار لبنان
07:19
جنبلاط استقبل الشيباني: النظام البائد انتهى وعلينا فتح صفحة جديدة من العلاقات مع سوريا
0
أخبار لبنان
06:26
معوض: لا مكان للمزايدات... والدولة تصحّح أخطاء جرّت لبنان إلى الحرب
أخبار لبنان
06:26
معوض: لا مكان للمزايدات... والدولة تصحّح أخطاء جرّت لبنان إلى الحرب
0
أخبار لبنان
06:05
لبنان وسوريا يفعّلان التعاون المشترك... والشيباني: نرفض الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان
أخبار لبنان
06:05
لبنان وسوريا يفعّلان التعاون المشترك... والشيباني: نرفض الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان
0
أخبار لبنان
04:47
الجميل: من يطلق النار على اتفاق الاطار هدفه ابقاء لبنان ورقة وقاعدة عسكرية بيد ايران
أخبار لبنان
04:47
الجميل: من يطلق النار على اتفاق الاطار هدفه ابقاء لبنان ورقة وقاعدة عسكرية بيد ايران
0
أخبار لبنان
04:45
الشيباني بعد لقائه بري: بحثنا في تطوير العلاقات اللبنانية- السورية... وإذا اقتضت المصلحة للقاء حزب الله فنحن منفتحون
أخبار لبنان
04:45
الشيباني بعد لقائه بري: بحثنا في تطوير العلاقات اللبنانية- السورية... وإذا اقتضت المصلحة للقاء حزب الله فنحن منفتحون
0
أخبار لبنان
04:08
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في عين التينة... إليكم ما تحمله زيارته
أخبار لبنان
04:08
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في عين التينة... إليكم ما تحمله زيارته
0
أخبار لبنان
16:07
سلام: خطوات حكومية لعودة الجنوبيين وتعزيز البنى التحتية وحصر السلاح بيد الدولة
أخبار لبنان
16:07
سلام: خطوات حكومية لعودة الجنوبيين وتعزيز البنى التحتية وحصر السلاح بيد الدولة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
07:52
عون: المفاوضات حرب دبلوماسية ووزير الخارجية السوري يؤكد التزام دمشق بعلاقات دولة مع دولة
أخبار لبنان
07:52
عون: المفاوضات حرب دبلوماسية ووزير الخارجية السوري يؤكد التزام دمشق بعلاقات دولة مع دولة
2
رياضة
06:35
بعد غضب ألمانيا... فيفا يحسم الجدل ويكشف سبب إلغاء الهدف المثير للجدل
رياضة
06:35
بعد غضب ألمانيا... فيفا يحسم الجدل ويكشف سبب إلغاء الهدف المثير للجدل
3
أخبار لبنان
16:18
بلدية فرون وأهاليها يرفضون إدراج البلدة ضمن توصيف “مناطق تجريبية” ويحذرون من استخدام مصطلح “السيطرة بالنار”
أخبار لبنان
16:18
بلدية فرون وأهاليها يرفضون إدراج البلدة ضمن توصيف “مناطق تجريبية” ويحذرون من استخدام مصطلح “السيطرة بالنار”
4
صحف اليوم
07:30
جنبلاط: لن أكون جزءاً من ائتلاف لاسقاط اتفاق الإطار ومستعد لمساعدة الدولة إن أرادت إعادة النظر فيه
صحف اليوم
07:30
جنبلاط: لن أكون جزءاً من ائتلاف لاسقاط اتفاق الإطار ومستعد لمساعدة الدولة إن أرادت إعادة النظر فيه
5
اسرار
23:53
أسرار الصحف 2-7-2026
اسرار
23:53
أسرار الصحف 2-7-2026
6
أخبار لبنان
16:07
سلام: خطوات حكومية لعودة الجنوبيين وتعزيز البنى التحتية وحصر السلاح بيد الدولة
أخبار لبنان
16:07
سلام: خطوات حكومية لعودة الجنوبيين وتعزيز البنى التحتية وحصر السلاح بيد الدولة
7
أمن وقضاء
09:34
أمن الدولة أوقفت سيدة استدرجت ضحاياها بذريعة تأمين انتسابهم إلى كلية الطب
أمن وقضاء
09:34
أمن الدولة أوقفت سيدة استدرجت ضحاياها بذريعة تأمين انتسابهم إلى كلية الطب
8
أخبار لبنان
10:46
تعميم صورة موقوف بجرم نصب واحتيال أوهم ضحاياه بتأمين تأشيرات سفر "شنغن"
أخبار لبنان
10:46
تعميم صورة موقوف بجرم نصب واحتيال أوهم ضحاياه بتأمين تأشيرات سفر "شنغن"
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More