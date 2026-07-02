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سامي الجميل بعد لقائه وزير الخارجية السوري: نتمنى ان تكون العلاقة بين لبنان وسوريا علاقة تبني لمستقبل أفضل

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2026-07-02 | 07:58
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سامي الجميل بعد لقائه وزير الخارجية السوري: نتمنى ان تكون العلاقة بين لبنان وسوريا علاقة تبني لمستقبل أفضل
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سامي الجميل بعد لقائه وزير الخارجية السوري: نتمنى ان تكون العلاقة بين لبنان وسوريا علاقة تبني لمستقبل أفضل

 
 
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