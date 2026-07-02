رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون: لسنا بلداً حديث الظهور بل بلد صاحب تاريخ عريق وذو سيادة واتخاذ القرارات هو من صلب هذه السيادة واللبنانيون قادرون على ان يكونوا سياديين واتخاذ قرارهم بيدهم

رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون: كلفة الحرب كبيرة جداً على لبنان وشعبه لذلك كان البديل اعتماد التفاوض، ويجب انتظار نتائج المفاوضات قبل اصدار الاحكام

رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون: كلفة الحرب كبيرة جداً على لبنان وشعبه لذلك كان البديل اعتماد التفاوض، ويجب انتظار نتائج المفاوضات قبل اصدار الاحكام

رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون: مسؤوليتنا هي الانطلاق من منطلق لبناني ولا يمكن لمن يدعّي السيادة الا الاعتراف بسيادة القرار