رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون: كلفة الحرب كبيرة جداً على لبنان وشعبه لذلك كان البديل اعتماد التفاوض، ويجب انتظار نتائج المفاوضات قبل اصدار الاحكام

رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون: لسنا بلداً حديث الظهور بل بلد صاحب تاريخ عريق وذو سيادة واتخاذ القرارات هو من صلب هذه السيادة واللبنانيون قادرون على ان يكونوا سياديين واتخاذ قرارهم بيدهم

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