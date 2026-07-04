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التحكم المروري: قتيل نتيجة تصادم بين مركبتين على أوتوستراد الناعمة - المسلك الغربي وحركة المرور كثيفة ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة
آخر الأخبار
2026-07-04 | 09:08
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التحكم المروري: قتيل نتيجة تصادم بين مركبتين على أوتوستراد الناعمة - المسلك الغربي وحركة المرور كثيفة ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة
*
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