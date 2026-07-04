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الجزيرة: الجيش الإسرائيلي ينسف عددا من المباني داخل مناطق سيطرته شرقي مدينة خان يونس

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2026-07-04 | 09:42
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الجزيرة: الجيش الإسرائيلي ينسف عددا من المباني داخل مناطق سيطرته شرقي مدينة خان يونس
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الجزيرة: الجيش الإسرائيلي ينسف عددا من المباني داخل مناطق سيطرته شرقي مدينة خان يونس

 
 
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