اردوغان: مع التوصل إلى اتفاق إسلام آباد بين واشنطن وطهران تنفس العالم الصعداء وندعم كل الخطوات التي تؤدي إلى تخفيف التوتر وتساهم في حل مشاكل منطقتنا

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك