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اردوغان: نراقب بشكل دقيق المحاولات لتعطيل الاتفاق

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2026-07-04 | 10:18
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اردوغان: نراقب بشكل دقيق المحاولات لتعطيل الاتفاق
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اردوغان: نراقب بشكل دقيق المحاولات لتعطيل الاتفاق

 
 
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