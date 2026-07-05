الوكالة الوطنية للإعلام: مروحية إسرائيلية قامت بعملية تمشيط في بلدة مجدل زون في قضاء صور

الوكالة الوطنية للإعلام: اندلاع حريق هائل في المنطقة الممتدة من منطقة النصار في بلدة حناوية حتى أطراف الرمادية وقانا

الوكالة الوطنية للإعلام: اندلاع حريق هائل في المنطقة الممتدة من منطقة النصار في بلدة حناوية حتى أطراف الرمادية وقانا

بيان: 7 دول في تحالف أوبك+ سترفع حصص إنتاج النفط بمقدار 188 ألف برميل يوميا في آب