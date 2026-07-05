الراعي: “عوّض بسلامتك” إذا قلّ الوجود المسيحيّ ولبنان من دون الشيعة أي قيمة له؟

أيّد البطريرك المارونيّ مار بشارة بطرس الراعي حياد لبنان “لكي يؤدي دوره في شأن لقاء الأديان”، موضحًا أنّه إذا دخل لبنان في الحروب لا قدرة له أن يبتعد عن الحروب والصراعات.

وشدد الراعي على أنّ الكنيسة المارونية أدت دورًا مهمًا في تكوين لبنان وتملك إمكانات كثيرة أمّا التشرذم فيها الموجود فهو حق تنوّع ولا يمكن لأحد أن ينكر دور الموارنة في لبنان وولائهم له.

وقال: “عوّض بسلامتك” إذا قلّ الوجود المسيحيّ في لبنان كما أنّهم يجبوا أن يتثبّتوا في أرضهم بدل الهجرة ومصير لبنان من مصير المسيحيين”.

ولفت إلى أنّه يتوجّب على الطائفة الشيعية أن لا تشعر بأنها مستهدفة وإنما لها في هذا الوطن مثل غيرها.

وأشار إلى أنّ الحاجة إلى دعم الدول ليصبح لبنان حياديًا لكن على اللبنانيين أن يرضوا بهذا الحياد والدول المجاورة كذلك.

وقال: “لبنان من دون الشيعة أي قيمة له؟ أو من دون الموارنة أو السنّة وغيرهم”.