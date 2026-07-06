رئيس مجلس الوزراء استقبل سفيرة النروج لدى لبنان التي أكدت دعم بلادها للبنان ورحبت بالإطار المنبثق عن المفاوضات

ترامب: تحدثت إلى رئيس "الفيفا" جياني إنفانتينو بشأن البطاقة الحمراء لأحد أفضل لاعبي أميركا والتدخل لم يشكّل مخالفة وليس من العدل أن يُستبعَد

ترامب: تحدثت إلى رئيس "الفيفا" جياني إنفانتينو بشأن البطاقة الحمراء لأحد أفضل لاعبي أميركا والتدخل لم يشكّل مخالفة وليس من العدل أن يُستبعَد

نتنياهو: آمل في أن أعرض أمام الرئيس ترامب تقدمًا في مسار السلام مع لبنان