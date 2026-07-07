الخارجية الأميركية: نحث بيجين على الانخراط في مناقشات جادة وفعالة بشأن الحد من التسلح

الخارجية الأميركية: على الصين الالتزام بآلية للإخطار المسبق عن إطلاق الصواريخ العابرة للقارات والإطلاق الفضائي

الخارجية الأميركية: على الصين الالتزام بآلية للإخطار المسبق عن إطلاق الصواريخ العابرة للقارات والإطلاق الفضائي

الخارجية الأميركية: نعرب عن قلقنا من توسع الصين غير الشفاف بعد إطلاقها صاروخا باليستيا من غواصة بالمحيط الهادئ