وليد جنبلاط: هذه المعاهدة هي "إملاء" ولم يذكر فيها الانسحاب الإسرائيلي وهذا ما يحدث عندما يتولى مصير البلاد بعض الجماعات التي لا خبرة لها في السياسة الدولية ولا همّ لها سوى السلطة

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