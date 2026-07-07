الرئيس نواف سلام: ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والمباشرة بالانسحاب الإسرائيليّ

أرسل الرئيس نواف سلام أصدق التعازي إلى عائلة المربية الراحلة إسبيرانزا غندور وإلى سائر أهالي النبطية والأسرة التربوية فيها بعد استشهادها إثر غارة إسرائيلية مدانة.



وقال: "في هذا الظرف الأليم أجدّد تأكيد ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والمباشرة بالانسحاب الإسرائيليّ الكامل من الأراضي اللبنانية في أسرع وقت".



وأضاف: "ستبقى أولويتنا دعم صمود أهلنا في الجنوب وضمان عودتهم الآمنة والكريمة والعمل على إعادة الحياة إلى مدارسهم ومؤسساتهم ومرافقهم العامة".