ترامب يعرب عن "خيبة أمل" إزاء موقف حلف شمال الأطلسي خلال الحرب على إيران

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن "خيبة أمل عميقة" إزاء موقف حلف شمال الأطلسي خلال الحرب على إيران، وذلك في تصريحات من أنقرة التي يزورها للمشاركة في قمة الحلف.



وقال ترامب خلال لقائه نظيره التركي رجب طيب إردوغان، "لقد شعرت بخيبة أمل عميقة من حلف شمال الأطلسي، وبصراحة، لو لم تُعقد القمة في تركيا... ربما لم أكن لأشارك فيها".



وأضاف، تعليقا على إحجام دول الحلف عن المساهمة في الحرب، "لم نكن نريد أي مساعدة على الإطلاق، وبطريقة ما، كنت أختبر الناس، كنت أختبرهم لأرى ما اذا كانوا سيقفون بجانبنا، لأنني قلت على الدوام إننا ساعدناهم، لكنني غير واثق" مما اذا كانوا سيقومون بالأمر ذاته.

