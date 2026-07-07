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أردوغان: آمل في نتيجة إيجابية بشأن طائرات إف-35 بعد لقاء ترامب

أخبار دولية
2026-07-07 | 10:13
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أردوغان: آمل في نتيجة إيجابية بشأن طائرات إف-35 بعد لقاء ترامب
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أردوغان: آمل في نتيجة إيجابية بشأن طائرات إف-35 بعد لقاء ترامب

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيتخذ قرارا بشأن "احتمال بيع طائرات إف-35 إلى تركيا"، وذلك مع بدء اجتماعه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في قمة حلف شمال الأطلسي.

وقال ترامب: "سيتم اتخاذ قرار" بهذا الشأن. 

وأضاف أنه سيبحث أيضا مع أردوغان قضايا تجارية وعسكرية.

بدوره، أشار الرئيس أردوغان الى أنه يأمل في نتيجة إيجابية بشأن رغبة أنقرة في شراء طائرات إف-35 المقاتلة.

وأوضح أن ترامب كان قد وعد بتزويد تركيا بخمس طائرات وأنه "دائما ما يفي بوعوده".

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