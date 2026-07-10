معلومات للـLBCI: لبنان لم يسم ممثله في اللجنة المنبثقة من مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران بعد مفاوضات إسلام آباد في انتظار ورود طلب التسمية من الجانب الأميركي لاسيما وأن إيران لم تسم ممثلها بعد

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك