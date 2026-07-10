بري بحث وسفير الكويت في الاوضاع

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، سفير الكويت لدى لبنان محمد سلطان الشرجي حيث تناول اللقاء آخر المستجدات والأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.