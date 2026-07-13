وكالة مهر: مقتل 2 على الأقل في هجوم أميركي على مواقع مختلفة بمدينة عبادان الإيرانية

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رئيس المجلس الرئاسيّ اليمنيّ: أبدينا استعدادًا لاستئناف الرحلات المدنية عبر الخطوط اليمنية من مطار صنعاء وإليه لكنّ الحوثيين رفضوا المبادرات وفرضوا أمرًا واقعًا خارج مؤسسات الدولة