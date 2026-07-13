لجنة الصحة أقرت إبرام اتفاقية قرض مع البنك الدوليّ بقيمة 200 مليون دولار لمشروع تعزيز الأمان الاجتماعي

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلستها اليوم برئاسة النائب بلال عبد الله.

وبدأت اللجنة بدرس جدول أعمالها، فأقرت مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3228 الرامي الى إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار أميركي لمشروع تعزيز الأمان الاجتماعي وبناء الأنظمة.

ثم انتقلت اللجنة الى درس:

1) اقتراح قانون إنشاء المركز الوطني للترصّد الوبائي والأمراض المعدية.

2) اقتراح القانون الرامي الى الحماية من الأوبئة وانتشارها.

وقدم النائب عبد الرحمن البزري شرحاً كافياً عن الموضوع، كونه رئيس اللجنة الفرعية التي كانت مكلفة بدرس الإقتراحين، حيث أفاد بأنه جرى العمل على دمج الاقتراحين بنص واحد بعد عمل قام به مع مجموعة من الأشخاص المتخصصين بالأوبئة والجائحات.

بعد تلاوة الصيغة الجديدة للإقتراح، اتفقت اللجنة على أخذ وقت كاف لدرس النص الجديد المقترح، على أن تعاود الاجتماع للبدء في مناقشته مادة مادة تمهيداً لإقراره خلال أسبوعين.