الرئيس عون: الجيش اللبناني يقوم بمهامه في الأراضي اللبنانية كافة على رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها العسكريون ويجب دعمه وتوفير التجهيزات اللازمة له

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الرئيس عون: على نتنياهو أن يدرك أن الحرب لن تحقق الأمن وبالتالي فان أي استقرار لن يكون إلا من خلال التفاوض والإقرار بأن مواصلة الحرب لا نتيجة لها إلا المزيد من القتل والتدمير والتهجير