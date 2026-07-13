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o
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o
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o
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الرئيس عون: على نتنياهو أن يدرك أن الحرب لن تحقق الأمن وبالتالي فان أي استقرار لن يكون إلا من خلال التفاوض والإقرار بأن مواصلة الحرب لا نتيجة لها إلا المزيد من القتل والتدمير والتهجير
آخر الأخبار
2026-07-13 | 07:17
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الرئيس عون: على نتنياهو أن يدرك أن الحرب لن تحقق الأمن وبالتالي فان أي استقرار لن يكون إلا من خلال التفاوض والإقرار بأن مواصلة الحرب لا نتيجة لها إلا المزيد من القتل والتدمير والتهجير
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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