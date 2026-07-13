الرئيس عون: من غير الممكن الاستمرار بنهج العدوان والحديث عن السلام والامن وعلى اسرائيل تغيير نهجها اذا ما كانت تريد بالفعل تأمين الامن والسلام لشعبها والاستقرار للمنطقة

الرئيس عون: انطلاقاً من مسؤولياتي كرئيس لجمهورية كل لبنان اؤكد انني لن افرّط بالجنوب او بحقوق لبنان لذلك هناك تشديد على انسحاب اسرائيل من كل الاراضي اللبنانية وتوقيعها على عدم وجود اي اطماع لها في لبنان

الرئيس عون: انطلاقاً من مسؤولياتي كرئيس لجمهورية كل لبنان اؤكد انني لن افرّط بالجنوب او بحقوق لبنان لذلك هناك تشديد على انسحاب اسرائيل من كل الاراضي اللبنانية وتوقيعها على عدم وجود اي اطماع لها في لبنان

الرئيس عون: على نتنياهو أن يدرك أن الحرب لن تحقق الأمن وبالتالي فان أي استقرار لن يكون إلا من خلال التفاوض والإقرار بأن مواصلة الحرب لا نتيجة لها إلا المزيد من القتل والتدمير والتهجير