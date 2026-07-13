الرئيس عون: انطلاقاً من مسؤولياتي كرئيس لجمهورية كل لبنان اؤكد انني لن افرّط بالجنوب او بحقوق لبنان لذلك هناك تشديد على انسحاب اسرائيل من كل الاراضي اللبنانية وتوقيعها على عدم وجود اي اطماع لها في لبنان

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