مركز الأمن البحري العماني: إجلاء جميع أفراد طاقم ناقلة النفط "الباهية" البالغ عددهم 18 فردا الذين استُهدفوا بالقرب من سلطنة عمان بينما لا يزال 3 منهم في عداد المفقودين

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