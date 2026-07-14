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الجيش الكويتيّ: استهداف سفينة تابعة للبحرية الكويتية وإصابة 4 من أفراد القوات المسلحة
آخر الأخبار
2026-07-14 | 15:15
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الجيش الكويتيّ: استهداف سفينة تابعة للبحرية الكويتية وإصابة 4 من أفراد القوات المسلحة
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