ماغرو في حفلة استقبال في العيد الوطنيّ الفرنسيّ: السلطات اللبنانية اختارت طريقًا للخروج من الحرب وليس أمامنا سوى دعمها

أقام سفير فرنسا في لبنان السيد هيرفيه ماغرو حفلة استقبال في مناسبة العيد الوطني الفرنسي في قصر الصنوبر، تحت شعار "العمل في خدمة الشعب اللبناني".



وقال ماغرو: "نستعد لمواكبة لبنان في مرحلة إعادة الإعمار، فالحاجات هائلة".



وأضاف: "يسعدني أن أؤكد لكم منح السلطات اللبنانية، الأسبوع الماضي، قرضاً بقيمة 75 مليون يورو للمساهمة، إلى جانب البنك الدولي، في جهود الحكومة لإعادة إعمار المناطق التي دمّرها النزاع. وستُخصّص المساهمة الفرنسية بصورة رئيسية لدعم خدمات المياه والطاقة في المناطق المتضررة".



وشدد على أنّ السلطات اللبنانية اختارت طريقًا للخروج من الحرب، "وليس أمامنا سوى دعمها في هذا المسار، بصفتنا أصدقاء أوفياء للبنان"، لأنه خيارها الحر واتخذته بكامل إرادتها.