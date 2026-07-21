ترامب: إيران تحتاج إلى ما بين العشرين والـ25 عامًا لبناء ما دمّرناه في هجومنا

الرئيس الأميركيّ: إذا اراد الرئيس عون أن أتواصل مع حزب الله فسأقوم بذلك... والرئيس عون: طالبت بدعم للجيش اللبنانيّ

الرئيس الأميركيّ: إذا اراد الرئيس عون أن أتواصل مع حزب الله فسأقوم بذلك... والرئيس عون: طالبت بدعم للجيش اللبنانيّ

ترامب: لو لم أقم بالهجوم على النوويّ لكانت إيران شكلت سلاحًا نوويًا خطرًا