الرئيس الأميركيّ: إذا اراد الرئيس عون أن أتواصل مع حزب الله فسأقوم بذلك... والرئيس عون: طالبت بدعم للجيش اللبنانيّ

وصف الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب اللبنانيين بالرائعين، لافتًا إلى أنّه يمتلك أقارب عاشوا في لبنان ويرفضون المغادرة.



كما وصف شعبه بالذكي والناجح.



وقال ترامب، قُبيل لقائه بالرئيس اللبنانيّ جوزاف عون: "حزب الله مشكلة نعمل على حلها وسنعامل "لبنان" باحترام".



وأضاف: "عندما يرى رئيس مجلس النواب اللبنانيّ نبيه بري التقدم الحاصل على الارض سيكون راض".



وأكّد أنّ الجيش الإسرائيليّ في طور الانسحاب من الجنوب وأنّه سينظر في القضايا المتعلقة بالمرحلة التجريبية لمشروع المنطقة الآمنة بلبنان.



وقال ترامب: "إذا اراد الرئيس عون أن أتواصل مع حزب الله فسأقوم بذلك".



أمّا الرئيس جوزاف عون فشدد على أنّ الوقت حان للبنان لينعم بالسلام "ومعًا يمكننا الوصول إلى ذلك".



وشكر الرئيس ترامب على المساعدة في الوصول الى الاتفاق "التاريخيّ".



وأعلن أنّه طالب ترامب بدعم للجيش اللبنانيّ إلى جانب الدعم السياسيّ فالجيش قادر على حماية لبنان.