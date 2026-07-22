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الخارجية الإيرانية: لا صحة لادعاءات وزير خارجية فرنسا في شأن تعرض موظفين في سفارتها في طهران لعمل ترهيبيّ

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2026-07-22 | 01:11
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الخارجية الإيرانية: لا صحة لادعاءات وزير خارجية فرنسا في شأن تعرض موظفين في سفارتها في طهران لعمل ترهيبيّ
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الخارجية الإيرانية: لا صحة لادعاءات وزير خارجية فرنسا في شأن تعرض موظفين في سفارتها في طهران لعمل ترهيبيّ

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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