وزير الدفاع الأميركيّ يقدر كلفة الحرب على إيران بـ37,5 مليار دولار

قدّر وزير الدفاع الأميركيّ بيت هيغسيث كلفة الحرب على إيران بـ37,5 مليار دولار حتى الآن، وهو ما يمثل ارتفاعًا عن تقدير سابق بلغ نحو 29 مليارًا في منتصف أيار.

وقال هيغسيث خلال جلسة استماع للجنة المخصصات في مجلس الشيوخ دافع فيها عن طلب الحصول على نحو 67 مليار دولار من التمويل الإضافي للبنتاغون إنّ "التقدير المتاح لدينا اليوم يبلغ 37,5 مليار دولار".

وأبلغ هيغسيث والجنرال دان كين، رئيس هيئة الأركان المشتركة، الكونغرس بأن طلب التمويل "عاجل" و"ضروريّ” لتغطية نفقات البنتاغون المتعلقة بالحرب مع إيران حتى نهاية أيلول.