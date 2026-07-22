معلومات للـLBCI: بعد اطلاعه على المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس بلدية زوطر الغربية والذي أبدى فيه عتبه على زيارة رئيس الحكومة الخاطفة والسرية للبلدة اتصل الرئيس سلام برئيس البلدية موضحا أن السبب كان أمنيا ومقدما اعتذاره إلى جميع أبناء زوطر الغربية

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