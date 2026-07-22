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وزارة الصحة الإيرانية: 53 قتيلا و592 جريحا جراء الهجمات الأميركية على إيران منذ 27 حزيران حتى الآن
آخر الأخبار
2026-07-22 | 08:41
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وزارة الصحة الإيرانية: 53 قتيلا و592 جريحا جراء الهجمات الأميركية على إيران منذ 27 حزيران حتى الآن
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