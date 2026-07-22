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الجيش البحريني في بيان: اعتراض هجمات إيرانية اليوم

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2026-07-22 | 08:43
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الجيش البحريني في بيان: اعتراض هجمات إيرانية اليوم
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الجيش البحريني في بيان: اعتراض هجمات إيرانية اليوم

 
 
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