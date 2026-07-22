ترامب بشأن إيران: إذا أطلقت إيران النار على أي سفينة في مضيق هرمز سواء كان ذلك بصاروخ أو طائرة مسيرة أو أي سلاح آخر ستقوم أميركا بقصف وتدمير جسر أو محطة كهرباء

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