ترامب: الإيرانيون سيدفعون ثمنا باهظا وسيتم تدمير قدراتهم والأميركيون ليسوا ضد الحرب ولا أحد يريد لإيران أن تحصل على سلاح نووي

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مصدر في الأمن العام للـLBCI: الإيرانيون الذين يتقدمون بطلب تأشيرة دخول إلى لبنان يتم منحهم التأشيرة بعد دراسة الطلب وأسباب الزيارة وليس هناك أي تعلميات بمنع دخول الإيرانيين