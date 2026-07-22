مصدر في الأمن العام للـLBCI: الإيرانيون الذين يتقدمون بطلب تأشيرة دخول إلى لبنان يتم منحهم التأشيرة بعد دراسة الطلب وأسباب الزيارة وليس هناك أي تعلميات بمنع دخول الإيرانيين

وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر عسكري: إيران سترد بضرب بنى تحتية بالمنطقة مرتبطة بالولايات المتحدة إذا شنت واشنطن ضربات على جسور أو محطات طاقة إيرانية

وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر عسكري: إيران سترد بضرب بنى تحتية بالمنطقة مرتبطة بالولايات المتحدة إذا شنت واشنطن ضربات على جسور أو محطات طاقة إيرانية

ترامب: الإيرانيون سيدفعون ثمنا باهظا وسيتم تدمير قدراتهم والأميركيون ليسوا ضد الحرب ولا أحد يريد لإيران أن تحصل على سلاح نووي