ارتفاع سعر الفضة في المعاملات الفورية بنحو 3% إلى 60.55 دولارا للأونصة

التالي

مسؤول في البيت الأبيض ومصدر إسرائيلي لأكسيوس: البيت الأبيض ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يناقشان عقد اجتماع محتمل في المكتب البيضاوي بين ترامب ونتنياهو الأسبوع المقبل إلا أنه لم يُحدَّد موعد للاجتماع حتى الآن