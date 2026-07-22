مسؤول في البيت الأبيض ومصدر إسرائيلي لأكسيوس: البيت الأبيض ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يناقشان عقد اجتماع محتمل في المكتب البيضاوي بين ترامب ونتنياهو الأسبوع المقبل إلا أنه لم يُحدَّد موعد للاجتماع حتى الآن

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