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عمليات طوارئ الصحة: 4328 شهيدا و 12232 جريحا في الحصيلة التراكمية الاجمالية للعدوان منذ 2 آذار

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2026-07-22 | 10:43
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عمليات طوارئ الصحة: 4328 شهيدا و 12232 جريحا في الحصيلة التراكمية الاجمالية للعدوان منذ 2 آذار
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عمليات طوارئ الصحة: 4328 شهيدا و 12232 جريحا في الحصيلة التراكمية الاجمالية للعدوان منذ 2 آذار

 
 
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