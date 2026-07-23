رويترز: الذهب يواصل التراجع في المعاملات الفورية ويهبط بنحو 2% إلى 4046.12 دولارا للأوقية

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مصدر رسمي لبناني لـ"الجزيرة": لدينا ضمانات أمريكية بعدم استهداف المناطق التجريبية التي يعمل فيها الجيش ولم يتم إبلاغنا بمواعيد زمنية محددة لإنهاء العمل في المناطق التجريبية الثلاث