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o
البقاع
32
o
الجنوب
30
o
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31
o
جبل لبنان
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o
كسروان
29
o
متن
29
o
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رويترز: الذهب يواصل التراجع في المعاملات الفورية ويهبط بنحو 2% إلى 4046.12 دولارا للأوقية
آخر الأخبار
2026-07-23 | 09:12
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رويترز: الذهب يواصل التراجع في المعاملات الفورية ويهبط بنحو 2% إلى 4046.12 دولارا للأوقية
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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