فرنسا تدعو الحوثيين إلى وقف الهجمات على ناقلات النفط السعودية

دعت الحكومة الفرنسية الحوثيين المتحالفين مع إيران إلى وقف هجماتهم على ناقلات النفط السعودية، واصفة هذه الهجمات بأنها تصعيد خطير وغير مسؤول.



وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية للصحفيين في مؤتمر صحفي "هجمات الحوثيين على ناقلات النفط السعودية تصعيد غير مسؤول وخطير".



وكان الحوثيون في اليمن قد أعلنوا اليوم الخميس أنهم هاجموا ناقلتي نفط سعوديتين في إطار حصار بحري على المملكة، مما يهدد بإنشاء نقطة اختناق ثانية تعرقل إمدادات النفط العالمية، إلى جانب الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز