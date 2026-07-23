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مصدر رسمي لبناني لـ"الجزيرة": وفد لبنان إلى الجولة التفاوضية السابعة في روما سيضم دبلوماسيين وضباطا من الجيش والجولة السابعة ستبلور الإجراءات المطلوبة من الجانبين بشأن المناطق التجريبية وستحدد آلية التحقق من حصر السلاح وسيطرة الجيش على المنطقة