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o
البقاع
29
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
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o
كسروان
29
o
متن
29
o
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مصدر رسمي لبناني لـ"الجزيرة": لدينا ضمانات أمريكية بعدم استهداف المناطق التجريبية التي يعمل فيها الجيش ولم يتم إبلاغنا بمواعيد زمنية محددة لإنهاء العمل في المناطق التجريبية الثلاث
آخر الأخبار
2026-07-23 | 09:33
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مصدر رسمي لبناني لـ"الجزيرة": لدينا ضمانات أمريكية بعدم استهداف المناطق التجريبية التي يعمل فيها الجيش ولم يتم إبلاغنا بمواعيد زمنية محددة لإنهاء العمل في المناطق التجريبية الثلاث
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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