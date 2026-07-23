مصدر رسمي لبناني لـ"الجزيرة": الجيش لم يتلق من واشنطن أي خرائط أو إحداثيات لمواقع يشتبه بوجود سلاح فيها

مصدر رسمي لبناني لـ"الجزيرة": الجيش لم يتلق من واشنطن أي خرائط أو إحداثيات لمواقع يشتبه بوجود سلاح فيها

مصدر رسمي لبناني لـ"الجزيرة": لدينا ضمانات أمريكية بعدم استهداف المناطق التجريبية التي يعمل فيها الجيش ولم يتم إبلاغنا بمواعيد زمنية محددة لإنهاء العمل في المناطق التجريبية الثلاث