مصدر رسمي لبناني لـ"الجزيرة": لا مؤشرات على تحركات سورية عند الحدود ولدينا تطمينات سورية لكن لن نهمل الموضوع

مصدر رسمي لبناني لـ"الجزيرة": لا مؤشرات على تحركات سورية عند الحدود ولدينا تطمينات سورية لكن لن نهمل الموضوع

مصدر رسمي لبناني لـ"الجزيرة": وفد لبنان إلى الجولة التفاوضية السابعة في روما سيضم دبلوماسيين وضباطا من الجيش والجولة السابعة ستبلور الإجراءات المطلوبة من الجانبين بشأن المناطق التجريبية وستحدد آلية التحقق من حصر السلاح وسيطرة الجيش على المنطقة