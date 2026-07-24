افرام لجدل : هناك شركات أميركية تطلع إلى الاستثمار في لبنان ما إذا لم يجنح الأخير نحو حرب جديدة في الأيّام القليلة المقبلة وعملية الاستثمارات قد تكون أسرع ممّا نتوقّع

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