الخارجية الإيرانية: الوسطاء ينقلون لنا رسائل من واشنطن لكن ليس لدينا أي مفاوضات معها في الوقت الراهن

مارون شماس للـLBCI: أكثر من 120 ألف طن من البنزين ستصل إلى لبنان خلال الأيام الثلاثة المقبلة وأكثر من 60 ألف طن من المازوت ستصل خلال الفترة نفسها

مارون شماس للـLBCI: أكثر من 120 ألف طن من البنزين ستصل إلى لبنان خلال الأيام الثلاثة المقبلة وأكثر من 60 ألف طن من المازوت ستصل خلال الفترة نفسها

مارون شماس للـLBCI: لا انقطاع لمادة البنزين في لبنان وهناك شحنات في طريقها إلى البلاد إلا أنها تأخرت بسبب سوء الأحوال الجوية ومن المقرر أن تصل باخرتان ابتداءً من الغد