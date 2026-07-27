مارون شماس للـLBCI: أكثر من 120 ألف طن من البنزين ستصل إلى لبنان خلال الأيام الثلاثة المقبلة وأكثر من 60 ألف طن من المازوت ستصل خلال الفترة نفسها

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك